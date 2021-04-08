أنقرة (زمان التركية) – اعترف اللاعب المصري مصطفى محمد المحترف حاليا في نادي جالطة سراي التركي، أنه كان مترددا في الالتحاق بالنادي التركي في البداية.

وأوضح اللاعب المصري أن السبب وراء تردده هو لاعب كرة القدم الكولومبي راداميل فالكاو الذي يلعب في خط الهجوم في جالطة سراي، خوفا من أن لا يكون دوره بارزا.

كما أوضح مصطفى محمد أنه تلقى عرضا من فريق فنربخشه التركي في الوقت الذي كان يلعب فيه مع نادي الزمالك المصري، ومنتخب مصر.

وأضاف اللاعب أنه قبل بالفعل هذا العرض، ولكن إدارة نادي الزمالك رفضته، بسبب حاجتها إليه في دوري الأبطال.

كما أشار مصطفى محمد إلى أن السبب في عدم تمكنه من الذهاب إلى سانت إتيان هو أن مديري الزمالك أرادوا عمولة كبيرة جدًا. وعندما لم يتم دفع هذه العمولة، لم يقبلوا العرض.

وذكر مصطفى محمد أن مسألة احترافه في الخارج كانت بين المديرين والإدارات في نادي الزمالك، بينما لم يكن يعلم عنها شيئا، ولكن عندما تلقى عرضًا من جالطة سراي بعدما تم حل الإدارة السابقة وافق عليه لأنه أعلى عرض ممكن.