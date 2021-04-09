الخرطوم (زمان التركية) – قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان أمس الخميس، إن الخرطوم لديها تفاهم مع مصر بشأن قضية حلايب وشلاتين.

وأضاف البرهان في تصريحات نشرها موقع “السوداني”: “لدينا تفاهم جيد مع مصر بشأن حلايب وشلاتين، ولا نريدها أن تكون شوكة في حلق علاقاتنا”.

وكان البرهان قد صرح سابقا بأن القوات المسلحة “لن تفرط في شبر من أرض السودان”، مشيرا إلى منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها مع مصر والخاضعة للسيادة المصرية.

وقال البرهان في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم في شهر أغسطس 2020: إن “القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان”، وأضاف حينها “حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان”.

وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء حمدوك خبراء أكاديميين وباحثين بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث طالب “بضرورة الحديث عن المسكوت عنه في العلاقات بين البلدين، وفتح ملف حلايب وشلاتين من أجل الوصول إلى تفاهم حوله”.

وأضاف أن “التاريخ والمصير المشترك للشعبين السوداني والمصري يمكنه خلق منارة للعالمين الإفريقي والعربي”.

وتقع منطقة حلايب على الطرف الإفريقي للبحر الأحمر وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين وهي تابعة لمصر سياسيا وإداريا وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان.