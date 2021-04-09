أنقرة (زمان التركية) – أكدت تركيا أن الولايات المتحدة أبلغتها رسميا بأن اثنتين من سفنها الحربية ستعبران إلى البحر الأسود في الأسبوع القادم، وذلك على خلفية التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكدت مصادر رسميى في الخارجية التركية لوسائل إعلام محلية وأجنبية مختلفة، أن السفينتين الأمريكيتين ستظلان في المنطقة حتى الرابع من مايو القادم.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، أن أنقرة تلقت هذا الإبلاغ الأمريكي قبل 15 يوما، فيما أكد مصدر في الخارجية التركية لوكالة “نوفوستي” الروسية أن السفينتين الأمريكيتين ستعبران المضائق التركية في 14 و15 أبريل على التوالي.

ورفض البنتاغون التعليق على الموضوع بطلب من وكالة “نوفوستي” الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ملزمة بإبلاغ تركيا بعبور سفنها الحربية لمضيقي البوسفور والدردنيل وفقا لاتفاقية مونترو الدولية المبرمة عام 1936.

ويأتي ذلك في أعقاب نشر شبكة “سي إن إن” الأمريكية مؤخرا خبرا مفاده أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود في الأسابيع القريبة القادمة، على خلفية “زيادة الأنشطة العسكرية الروسية” عند حدود أوكرانيا.

ونقلت موسكو بعض الوحدات العسكرية الإضافية إلى حدود أوكرانيا، في ظل التصعيد الجديدة في منطقة دونباس جنوب شرق هذا البلد وزيادة المخاوف من تجدد الأعمال القتالية واسعة النطاق بين قوات حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا.

وشددت روسيا على أن تحركات قواتها داخل أراضيها تمثل شأنا داخليا حصرا ولا تشكل خطرا على أي دولة.