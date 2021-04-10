القاهرة (زمان التركية) – علقت مصر مؤقتًا محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا حتى إشعار آخر، وفق تقرير إعلامي.

وكشف تقرير لموقع (العربية) أن التعليق المصري للاتصالات مع تركيا يأتي لحين تنفيذ مطالب سحب المرتزقة من ليبيا وتسليم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت مصادر “العربية” إن أنقرة طلبت مزيدًا من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين وعناصرها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا.

ولم تفصح أي جهة رسمية في تركيا ومصر عن تعليق محادثات تطبيع العلاقات.

المصادر أضافت أن أنقرة علقت عددًا من أنشطة الإخوان، لكن القاهرة طالبت بإجراءات دائمة، كما طالبت القاهرة بتسليم يحيى موسى وعلاء السماحي، لكن تركيا طلبت التمهل.

وقالت المصادر إن تركيا تريد تنفيذ المطالب بشكل تدريجي، ومصر تمسكت بتنفيذها على مرحلتين، مشددة على أن الخلاف بين القاهرة وأنقرة يقع حول سرعة تنفيذ الإجراءات ضد تنظيم الإخوان.

وبحسب مصادر “العربية”، فقد تعهدت تركيا بتنفيذ مزيد من الإجراءات ضد قنوات الإخوان قبل نهاية رمضان، إلا أن مصر أبلغت تركيا بضرورة الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان.

وأضافت أن مصر علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل، وأن القاهرة أكدت ضرورة الانسحاب العسكري التركي من دول عربية احترامًا لسيادتها.

وبحسب المصادر، فقد أرسلت تركيا في برقية لمصر أنها جمدت إعطاء الجنسية لعدد من عناصر الإخوان، ومصر طالبت بمزيد من الإجراءات ليس فقط تجميد الحصول علي الجنسية، كما طالبت القاهرة أيضاً بتسليم العناصر التي كانت في صفوف داعش وحصلوا على الجنسية التركية بعد العودة من سوريا.

وطالبت مصر بوقف أي اجتماعات سياسية لقادة الإخوان في تركيا والأمن التركي أكد على الطلب المصري بأن الاجتماعات توقفت، كما أن قادة من الإخوان بالفعل قاموا بنقل أسرهم خارج تركيا منذ عدة أسابيع، وآخرين مازالوا في تفاوض مع الحكومة التركية حول موقفهم خلال المرحلة المقبلة.

وقالت المصادر إن تركيا وقفت أنشطة خيرية لعناصر من الإخوان في تركيا لحين مراجعة مصادر أموالها والتوصيات المصرية وراء القرار.

وكانت أنقرة أبلغت قنوات الإخوان في إسطنبول بوقف هجومها على الحكومة المصرية، بعد أيام من الإعلان التركي عن مساع لاستعادة العلاقات مع مصر.