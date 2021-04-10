القاهرة (زمان التركية)ــ أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد من القاهرة أن بلاده تقف وراء الأمن القومي المصري، موجها رسالة إلى أثيوبيا.

وقال قيس سعيد الذي يجري أول زيارة إلى مصر إن هناك تقاربًا وتوافقًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للمبادئ الرئيسية فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والإقليمية.

واضاف قائلًا:”أكررها أمام العالم أجمع أن الأمن القومي لمصر هو أمننا وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون موقفنا”. وفق صحيفة (الأهرام) المصرية.

وفي ظل توتر العلاقات بين مصر وأثيوبيا بسبب سد النهضة، شدد الرئيس التونسي قائلًا:”لن نقبل أبدًا بالمساس بالأمن المائي المصري، ونتمنى الوصول لحلول عادلة”.

وأكد الرئيس التونسي، أنه لا مجال لتقسيم ليبيا وندعم تحقيق الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التونسي الرئيس قيس سعيد بقصر الاتحادية؛ حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة بهذه المناسبة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر عن ترحيبه بنظيره التونسي الرئيس قيس، وقال: أغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين مصر وتونس وبين شعبيهما الشقيقين.

وأضاف الرئيس السيسي: أجريت مع أخي فخامة الرئيس مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها عددًا كبيرًا من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، عكست إرادتنا المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات سواء فيما يتعلق بالموضوعات الثنائية أو بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأخذًا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر وتونس، وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.