القاهرة (زمان التركية) – يسعى أحد أندية كرة القدم في تركيا لضمّ أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المصري إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تقارير صحفية محلية في مصر أفادت أن احدى شركات التسويق الرياضي قدمت لأكرم توفيق عرضين أحدهما من تركيا والآخر من المجر في ظل عدم مشاركة اللاعب بشكل أساسي في مباريات الأهلي في الفترة الحالية.

وقالت التقارير ذاتها إنه من المنتظر وصول العرضين التركي والمجري إلى النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة لتحسم إدارة النادي موقفها النهائي بشأن بيع اللاعب أو استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

يذكر أن أكرم توفيق يعتبر من اللاعبين المميزين في مركز خط الوسط.