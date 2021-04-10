أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حدث هو الأول من نوعه منذ سنوات.

ووفق مصادر دبلوماسية، قدم جاويش أوغلو لظيره شكري التهنئة بمناسبة شهر رمضان.

يأتي ذلك بعد أن قالت قناة “العربية” الجمعة إن القاهرة، علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا.

تقرير خاص لقناة العربية قال إن مصر تريد تنفيذ مطالبها حول جماعة الإخوان المسليمن وسحب المرتزقة الأجانب من ليبيا في أسرع وقت.

وقال التقرير إن مصر علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.

ولم تفصح أي جهة رسمية في تركيا ومصر عن تعليق محادثات تطبيع العلاقات.

ويوم الخميس الماضي شكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الجهود التي بذلها خلال رئاسة بلاده الدورية لمجموعة الثماني الإسلامية.

وكانت تركيا أبلغت قنوات الإخوان في إسطنبول بوقف هجومها على الحكومة المصرية، بعد أيام من الإعلان التركي عن مساع لاستعادة العلاقات مع مصر، وكشف وزير الخارجية التركي عن رغبة بلاده في توقيع اتفاق بحري مع مصر.