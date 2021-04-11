أربيل (زمان التركية)ــ زار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إقليم كردستان العراق والتقى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وذلك في إطار زيارة قام بها للعراق استغرقت يومين، التقى خلالها بكافة القيادات العراقية ببغداد.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني استقبل أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، حيث أجرى الجانبان محادثاتٍ تناولت سبل دعم العلاقات العربية مع إقليم كردستان العراق.

ونقل البيان عن أبو الغيط تأكيده خلال المقابلة على عُمق العلاقات بين المكونين العربي والكردي، وأهميتها لاستقرار العراق، مُضيفاً أن الجامعة العربية منفتحة على العراق بكافة مكوناته، وترى انسجام العلاقات بين هذه المكونات رصيداً مضافاً إلى قوة الدولة العراقية.

وأضاف أن الزعيم الكردي، مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، استقبل السيد أحمد أبو الغيط، حيث تناولت المباحثات بينهما الأوضاع في العراق والإقليم. وحرص أبو الغيط خلال المقابلة على التأكيد على التقدير الكبير الذي يحمله لزعامة البارزاني التاريخية ودوره المستمر في الحفاظ على استقرار العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد.