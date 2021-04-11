أنقرة (زمان التركية) – صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة قامت بشراء ملايين الأطنان من المحاصيل الزراعية وستقوم بتوزيعها على المحتاجين بالمجان، في خطوة مشابهة لما يحدث غالبا مع قرب موعد الانتخابات في تركيا.

وقال أردوغان إنه تم شراء 200 ألف طن من البطاطس و250 ألف طن من البصل و750 ألف طن من الأرز كانت متبقية لدى المزارعين وأن الحكومة ستقوم بتوزيع تلك المنتجات الزراعية مجانا على المحتاجين.

وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم مقدرتهم على تصريف محاصيلهم الزراعية في ظل تزايد الاعتماد على الواردات من الخارج، بجانب القيود التي فرضها فيروس كورونا.

وكان وزير الزراعة والغابات، بكر باكدميرلي، أعلن في وقت سابق أن مؤسسات الوزارة ستقوم بشراء ما تبقى من محصول البطاطس الخاص بعام 2020 من المزارعين المسجلين ضمن “نظام تسجيل المزارعين” بسعر 85 قرشا للكيلو جرام الواحد.

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية كانت قد أقامت في إسطنبول وأنقرة أكشاك بيع السلع الرخيصة قبيل انتخابات البلديات، حيث ارتفعت الأسعار بشدة في تلك الفترة وكان الحزب الحاكم يخشى تأثير ذلك على تصويت ناخبيه، لكن رغم ذلك فقد حزب العدالة والتنمية لأول مرة البلديات الكبرى في تركيا لصالح المعارضة.

وهناك توقع كبير بإجراء انتخابات مبكرة في تركيا قبيل موعدها المقرر في 2024، رغم أن أردوغان نفى ذلك.