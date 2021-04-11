أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكّن حزب الحركة القومية، بزعامة دولت بهجلي، وأنصاره من الدخول في كوادر الشرطة وأجهزة المخابرات.

التقرير الصادر عن مؤسسة العلوم والسياسات الذي يتخذ برلين مقرا له، أكد أن السبب وراء سماح أردوغان بذلك، هو رغبته في إبقاء “تحالف الشعب” على قيد الحياة.

وأضاف التقرير الذي أعدته الدكتورة سينام أدار والدكتور جونتار سيفورت، أن نظام أردوغان الجديد “الرئاسي” أوقف التعيين في الوظائف الرسمية حسب المؤهلات والكفاءة، واستبدل ذلك بصفات مثل القرب من الرئيس وعائلته. منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، يحتل المحافظون المتطرفون وأعضاء حزب الحركة القومية من الطوائف الدينية بشكل جماعي المناصب الشاغرة حديثًا.

والتقرير الذي جاء تحت عنوان “النظام الرئاسي التركي بعد عامين ونصف العام، نظرة عامة على الشركة والسياسة”، أكد أن النظام الرئاسي لأردوغان تسبب في دمار هائل في تركيا، لأن تركيز السلطة التنفيذية في جهة أضعف البيروقراطية والقضاء، وكذلك الهيئات “المنتخبة” مثل البرلمان والحكومات المحلية.

وبحسب التقرير، حاول أردوغان تأمين سلطته مؤسسياً من خلال هذا النظام الجديد الذي تدخل بعمق في البيروقراطية والقضاء ومكنه من أن يسيطر على الجيش.

والتقرير الذي أكد على أن الدافع الرئيسي لأردوغان في تغيير أسلوب حكم البلاد كان قمع الفكر الكمالي العلماني وارتداء مشد محافظ لجميع سكان البلاد، ذكر أن هذه المبادرة فشلت على الرغم من ضغط الدولة على القطاعات العلمانية في المجتمع.

ومنح أردوغان أنصاره القوميين فرص التغلغل في الجهاز الحكومي على الرغم من أنه سبق واتهم حركة الخدمة بإنشاء كيان موازي في الدولة، وعلى أساس ذلك فصل واعتقل عشرات الآلاف ممن يشك في انتمائهم إلى الخدمة من المؤسسات الحكومية والجيش والشرطة والكليات العسكرية.

كما أوضح التقرير أن صندوق الثروة السيادي الذي يدير موارد عامة تقدر قيمتها بنحو 33.5 مليار دولار وتعادل 40 في المائة من الميزانية المركزية، أصبح أداة تعسفية وسياسية ومالية في يد أردوغان وعائلته.

وبعد انقلاب عام 2016، ذهبت الأصول التي تم مصادرتها من المعارضين سواء كانوا رجال أعمال و سياسيين أو صحفيين، إلى صندوق الثروة السيادي.

ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن الانتخابات البلدية لعام 2019 “وضعت حداً للقلق من أن المعارضة لن تكون قادرة على تحدي حزب العدالة والتنمية في صناديق الاقتراع بسبب خلافاته الأيديولوجية، مؤكداً أن المعارضة بدأت في الظهور. ليس فقط في المناطق الساحلية لبحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ، ولكن أيضًا في بلديات الأناضول المحيطة بالعاصمة أنقرة.