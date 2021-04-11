القاهرة (زمان التركية)ــ أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد جولة ليلية في أحياء العاصمة المصرية القاهرة، في إطار زيارته إلى مصر التي تستغرق ثلاثة أيام.

رئاسة الجمهورية التونسية، قالت إن سعيد زار مساء السبت مسجد عمرو بن العاص، وأدى الصلاة فيه، كما زار قلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف القومي للحضارة المفتح مؤخرا.

ورافق الرئيس المصري وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني.

كما شارك مستخدمون صورًا للرئيس التونسي يتجول في الأحياء التاريخية بالقاهرة مثل حي الحسين.

ووصل الرئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار القاهرة يوم الجمعة وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارة رسمية مدتها ثلاثة أيام.

ويوم السبت عقدت قمة مصرية تونسية بقصر الاتحادية، عبر خلالها الرئيس التونسي عن وقوف بلاده بجانب مصر فيما يتعلق بالحفاظ على أمنها القومي والمائي.

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كما التقى الرئيس بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بجمهورية مصر العربية، بمقر إقامة سفير بلاده.