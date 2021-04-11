أنقرة (زمان التركية) – قال الكاتب الاقتصادي التركي، أفران دفريم زيلوت، أن بقاء سعر صرف الدولار فوق 8 ليرة تركية، قلل الثقة في الليرة التركية، ويمكن أن يتسبب في تحول المواطنين الذين قاموا بتغيير الدولار إلى العملة الأجنبية مرة أخرى.

وأوضح زيلوت خلال مقطع فيديو له على قناته الخاصة، أنه لا مفر من وصول سعر الدولار في تركيا إلى 9.60 ليرة.

وذكر زيلوت أن احتمال انخفاض سعر صرف الدولار يتناقص يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن الخلاف بين المستثمرين المحليين والأجانب على سعر صرف الدولار في تركيا مستمر.

وأضاف زيلوت أنه منذ إقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، لم ينخفض سعر الدولار، الذي ارتفع بشكل حاد.

وتابع الكاتب التركي: “ارتفع الدولار إلى 8.40 ليرة بعد التغيير الذي أثار قلق الأسواق. وفي الوقت الذي سارع المستثمرون الأجانب إلى إخراج الدولار من البلاد، فإن تصريحات محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو لم تكن كافية لإطفاء لهيب سعر صرف الدولار”.

وسجل سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأحد 8.16 ليرة تركية.

وكشف دويتشه بنك الألماني أن الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بلغ فيه حجم رؤوس الأموال التي غادرت سوق السندات ما بين 500 مليون دولار و750 مليون دولار. هذا ودفع فقدان الثقة العديد من رؤساء الصناديق الأجنبية إلى اقتراح الابتعاد عن الأصول التركية لحين تغيير المفهوم الاقتصادي للبلاد.

ويرى الخبراء أن تغيير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس البنك المركزي في حملة مفاجئة كان له تأثير كبير في قرار المستثمرين هذا.