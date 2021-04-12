أنقرة (زمان التركية) – يلجأ المواطنون في تركيا إلى الاقتراض من البنوك لسد الفجوة في موازنتهم الأسرية بعدما بات دخل رب الأسرة لا يكفي تلبية نفقاتها.

وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال مارس الماضي ليسجل 16.19 بالمئة، بعد أن كان معدل التضخم في تركيا في نهاية ديسمبر الماضي سجل 14.60%.

إجمالي القروض التي حصل عليها المواطنون من البنوك بلغ نحو 401.2 مليار ليرة.

ولم يمنع ارتفاع الفائدة المواطنين من الاقتراض، حيث سجلت القروض الشخصية أعلى زيادة بسبب ضيق المعيشة.

وتشير بيانات “التطور في بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية لقطاع البنوك” الواردة في تقرير رئاسة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية الذي تناول التطورات الاقتصادية الأسبوعية والمشهد العام إلى بلوغ إجمالي القروض الاستهلاكية نحو 691.8 مليار ليرة وبلوغ إجمالي قروض بطاقات الائتمان الشخصية نحو 154.7 مليار ليرة.

وبالنظر إلى تطور أنواع القروض الاستهلاكية لقطاع البنوك يتبين استمرار الطلب على القروض السكنية والاستهلاكية وقروض السيارات على الرغم من ارتفاع الفائدة، إذ ارتفع إجمالي القروض السكنية إلى 277 مليار ليرة بعدما كان يبلغ 276.8 مليار ليرة في السادس والعشرين من مارس/ آذار. وارتفعت قروض السيارات من 13.3 مليار ليرة إلى 13.6 مليار ليرة وارتفعت القروض الشخصية من 399.9 مليار ليرة إلى 401.2 مليار ليرة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تبلغ فيها القروض الشخصية هذه المستويات منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في عام 2002.

وتضمن التقرير أيضا نسب القروض الغير محصلة من بين القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان الشخصية لقطاع البنوك، حيث أشارت البيانات أن نسبة القروض الغير محصلة تبلغ 3.8 في المئة من إجمالي القروض ونحو 1.7 في المئة من القروض الاستهلاكية ونحو 3.2 في المئة من قروض بطاقات الائتمان الشخصية وذلك اعتبارا من الثاني من أبريل/ نيسان الجاري.

واعتبارا من يناير/ كانون الثاني هذا العام بلغ عدد الأفراد العاجزين عن سداد ديونهم نحو 41 ألف و838 شخصا على صعيد القروض الاستهلاكية و40 ألفا و663 شخصا على صعيد قروض بطاقات الائتمان الشخصية و73 ألف و380 شخص على صعيد القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الشخصية معا.

واعتبارا من يناير/ كانون الثاني الماضي بلغ عدد الدائنين الذين اتخذت بحقهم إجراءات قانونية نحو 2.3 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية و2.4 مليون شخص على صعيد قروض بطاقات الائتمان الشخصية و3.4 مليون شخص على صعيد القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان الشخصية معا.