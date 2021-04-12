أنقرة (زمان التركية) – انتحر مزارع تركي في ولاية إزمير غرب تركيا بسبب الأعباء المادية التي أثقلت كاهله مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده.

وأشارت الادعاءات المثارة إلى إقدام باصري يلدرم (46 عاما) في بلدة توربالي وهو أب لثلاثة أطفال، على الانتحار بسبب عجزه عن سداد دينه على الرغم من بيعه لمزرعته.

ووقعت الحادثة صباح اليوم في حي باموق ياز ببلدة توربالي، حيث أنهى يلدرم حياته داخل غرفة النوم أثناء إعداد زوجته لوجبة الإفطار.

وزُعم مقربون من الضحية أن يلدرم أصيب الاكتئاب بسبب عجزه عن سداد دينه على الرغم من بيعه مزرعة التي تعد مصدر دخله.

نقل جثمان يلدرم إلى مصلحة الطب الشرعي في إزمير.وستُقام صلاة الجنازة على روحه غدا من حي باموق ياز.

وفي فبراير الماضي قال تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري إن حالات الانتحار في تركيا ازدادت لأسباب اقتصادية بنسبة 38٪ في الفترة 2017-2019. بينما توفي 232 شخصًا في عام 2017 لأسباب اقتصادية، ارتفع هذا العدد إلى 312 في عام 2019.