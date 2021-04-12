أنقرة (زمان التركية)ــ زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى تركيا.

وكان الرئيس أردوغان استقبل رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية ديبيبة في احتفال رسمي في المجمع الرئاسي.

ووضع الدبيبة، إكليلًا من الزهور على ضريح «أتاتورك»، ووقع على سجل الزيارات الخاص.

وكتب رئيس الحكومة الليبية، في السجل: “أود بادي ذي بدء أن أعرب عن احترامي وتقديري للشعب التركي الشقيق وقيادته الوطنية، مثمنًا عاليا الدور العظيم لمؤسس الجمهورية التركية الحديثة”.

وأضاف “يسعدني ويشرفني وأنا أزور بلادكم الجميل، أن أنقل تحيات الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية على مواقف بلادكم وحكومتكم المشرفة والداعمة لبناء دولة ليبيا، دولة القانون والمؤسسات ونؤكد لكم حرصنا الدائم حرصنا على تطوير العلاقات بين بلدينا بمختلف المجالات والرقي بها إلى أعلى المستويات”.

وتستغرق يومين زيارة عبد الحميد الدببة، الذي يرافقه وفد رفيع المستوى يضم 5 نواب لرئيس الوزراء و 14 وزيرا، فضلا عن رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد ومسؤولين حكوميين آخرين.

وخلال الزيارة، ستعقد تركيا وليبيا الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وهذه هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا عقب تسلمه مهامه في 16 مارس الماضي.



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