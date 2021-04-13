أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات في تركيا القبض على 54 من الجيش والشرطة في 49 مقاطعة مقرها إزمير، في حملة أمنية جديدة ضد المؤسسات الأمنية التي تعرض المنتسبين لها على مدار السنوات الخمس الماضية لعمليات فصل تعسفي واعتقال واسعة النطاق.

وقال مكتب المدعي العام في إزمير إنه صدرت مذكرات اعتقال بحق 84 شخصًا في الجيش والشرطة بزعم انتمائهم إلى حركة الخدمة، وتم اعتقال 54 أغلبهم من الشرطة والدرك، وتجري حاليا ملاحقات للبقية.

وقالت التحقيقات إن عناصر الشرطة والجيش المعتقلين تواصلوا مع الحركة عبر الهاتف.

ومن بين 84 مشتبهاً صدرت بحقهم مذكرات التوقيف، 29 من القوات البرية، و7 من القوات الجوية، و4 من القوات البحرية، و14 من ضباط القيادة العامة للدرك، و10 طلاب عسكريين مفصولين.

وهناك 14 من أصل 20 ضابط شرطة في الخدمة الفعلية، كما أن 42 من العسكريين في الجيش على ذمة العمل و12 خارج الخدمة.

ومن بين المشتبه بهم 3 برتبة نقيب و13 برتبة ملازم و 34 ضابط صف و 4 رقيب متخصص.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف تعسفيا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.