أنقرة (زمان التركية)- قررت كندا فرض قيود على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار المصدرة إلى تركيا بعد استخدمها على نطاق واسع في نزاع إقليم ناغورنو كاراباخ الأذربيجاني.

وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، أعلن أنه سحب تصاريح تصدير تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لتركيا، وبالتالي تم إلغاء 29 رخصة تصدير عسكرية إلى تركيا.

وأكد غارنو أنهم وجدوا أدلة موثوقة على استخدام التكنولوجيا الكندية في إقليم ناغورنو كاراباخ خلال الاشتباكات التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا ودعمت خلالها أنقرة أذربيجان.

وأشار الوزير إلى أن ما فعلته تركيا لا يتماشى مع استخدام ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها، فضلا عن أنه لا يتسق مع السياسة الخارجية الكندية.

وأضاف الوزير أن كندا نقلت مخاوفها إلى وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وكانت كندا قد علقت التصاريح في أكتوبر كي يتسنى لها التحقق من مزاعم بأن الطائرات المسيرة الأذربيجانية مزودة بأنظمة تصوير واستهداف من صنع إل3هاريس ويسكام، وهي وحدة مقرها كندا تابعة لإل3هاريس تكنولوجيز إنك.

وساهمت الطائرات بدون طيار التي حصلت عليها أذربيجان من تركيا العام الماضي، في قلب الحسابات لصالحها واستعادة إقليم كاراباخ من أرمينيا بعد أن سيطرت عليه لسنوات عديدة.