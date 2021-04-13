إسطنبول (زمان التركية)ــ قالت الممثلة التركية هذال كايا إنها كانت تعاني من مشكلة في ضغط الدم ولكنها لم تجد مكانا بأقسام الطوارئ في المستشفايات، بسبب امتلائها بحالات كورونا.

وتجاوزت إصابات كورونا اليومية 55 ألف حالة.

ونجت الممثلة من فيروس كورونا بعد العلاج الذي خضعت له في المنزل وعادت لتصوير مسلسلها الجديد “قصر بيرا”.

وعانت هازل كايا من مشكلة ضغط الدم أثناء أعمال تصوير مسلسلها، وبعد أن اتصل زملائها على أكثر من مستشفى كان الرد أن كل المستشفيات ممتلئة حاليا.

الممثلة التي لم تتمكن من العثور على مكان في أي مستشفى بعد تزايد الحالات، شاركت مع متابعيها الصعوبات التي واجهتها.

وقالت هازل كايا عبر حسابها على إنستغرام “أواجه بعض المشاكل المتعلقة بضغط الدم بعد كورونا. أراد الأصدقاء أن يأخذوني إلى قسم الطوارئ لكن علمنا أن جميع المستشفيات ممتلئة بحالات الطوارئ… أنا محظوظة لأنني قادرة على العودة إلى المنزل، ولكن ماذا سيفعل أولئك الذين ليسوا محظوظين مثلي؟”