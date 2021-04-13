أنقرة (زمان التركية) – أعلنت روسيا وقف الطيران المنتظم مع تركيا في قرار مفاجئ.

نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أوضحت أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قرارا بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض بين روسيا وتركيا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى الأول من شهر يونيو.

وأضافت نائبة رئيس الوزراء أن مهمتهم الرئيسية هي الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشارت غوليكوفا إلى أن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا يقوم بمراقبة العدوى في البلاد، وبناء عليه تم إتخاذ قرار وقف الطيران مع تركيا.

وتسجل تركيا أكثر من 55 ألف إصابة بفيروس كورونا في اليوم في تزايد كبير لعملية تفشي الوباء.

كما وجهت غوليكوفا نصيحة لمنظمي الرحلات السياحية بإيقاف العروض السياحية إلى تركيا من روسيا في هذه الفترة.

ومن اللافت أن القرار يأتي عقب زيارة الرئيس الأوكراني تركيا، وإعلان الرئيس رجب أردوغان دعم بلاده وحدة أراضي أوكرانيا، في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قواتها على حدود أوكرانيا الشرقية.