أنقرة (زمان التركية) – ضربت سواحل بلدة داتشا المطلة على بحر إيجه، بولاية موغلا جنوب غرب تركيا هزة أرضية متوسطة القوة مساء الثلاثاء أعقبها أكثر من مئة هزة ارتدادية خلال 7 ساعات.

وشعر بالهزات الارتدادية في داتشا سكان بلدات بودروم وداتشا والجزر الاثنتي عشر على مدار 7 ساعات.

وتشير بيانات معهد أبحاث الزلازل بمرصد قنديلي في جامعة البسفور إلى وقوع الهزة الأرضية في تمام الساعة 23.28 من مساء يوم أمس في المنطقة الواقعة بين جزر تيلوس وإنجيرلي، حيث بلغت قوتها 5.3 درجات على مقياس ريختر وشعر بها بقوة سكان بلدات داتشا وقراها ومرمريس وبودروم.

وشعر أيضا سكان جزر إستانكوي ورودوس وتيلوس وسومباكي وإنجرلي بالهزة الأرضية التي وقعت بالبحر على بعد نحو 50 كيلومتر من بلدة داتشا.

هروب السكان

ودفعت الهزات الارتدادية التي تواصلت حتى ساعات الصباح العديد من سكان المنطقة إلى قضاء الليلة في حدائق منازلهم.

وتراوحت قوة الهزات الارتدادية بين 1.5 و3.4 درجة على مقياس ريختر.

هذا وأوضح الخبراء أنه من المنتظر استمرار الهزات الارتدادية لفترة أطول مؤكدين أنه لم يكن هناك أية خسائر في الجزر الاثنتي عشرة ببحر إيجة وسواحل مدينة موغلا.