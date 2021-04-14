أنقرة (زمان التركية)- سرق مجهولون الأرنب الأكبر في العالم ويدعى Worcestershire من منزل صاحبته في بلدة ستولتون في ورشيسترشاير بإنجلترا.

الشرطة البريطانية ذكرت أن أكبر أرنب في العالم يبلغ طوله 129 سم، سرق من منزل صاحبته “آنيت إدواردز” بين 10 و 11 أبريل الجاري.

وعرضت إدواردز مكافأة قدرها 1000 جنيه إسترليني مقابل عودة الأرنب، الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2012 باعتباره “أكبر أرنب في العالم”.

وأكدت إدواردز أن فراق الأرنب كان “يومًا حزينًا للغاية”، موجهة الكلام لخاطفيه “”أرجوكم أعيدوه..”.