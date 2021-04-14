أثينا (زمان التركية)ــ قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن اليونان وليبيا اتفقتا على إجراء محادثات بشأن تحديد مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.

وجاء في بيان بعد الاجتماع، إن الزعيمين “اتفقا على الاستئناف الفوري للمحادثات بين اليونان وليبيا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان تهدف إلى إعادة العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية لعام 2019 مع تركيا، خصم اليونان على البحر المتوسط.

وترفض اليونان الاتفاقية البحرية الموقعة بين تركيا والحكومة الليبية السابقة، وتقول إن الاتفاقية التي لم يصوت عليها البرلماني الليبي غير قانونية.

وبعد زيارة وفد يوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى طرابلس، الأسبوع الماضي، استقبل الرئيس التركي رجب أردوغان رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد محمد دبيبة في أنقرة يوم الاثنين، وأكد من هناك على استمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة مع تركيا.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي شغل سابقًا منصب سفير ليبيا في أثينا، وطردته اليونان على خلفية توقيع حكومة الوفاق الوطني على اتفاقية الترسيم البحري مع تركيا.