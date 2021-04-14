أنقرة (زمان التركية)ــ قال وزير الخارجية التركي إن فترة جديدة بدأت في علاقات أنقرة مع مصر حيث من المقرر أن يجري مسؤولون كبار من البلدين محادثات، حسبما أفاد تلفزيون إن تي في يوم الأربعاء.

وقالت تركيا الشهر الماضي إنها استأنفت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر وتريد المزيد من التعاون بعد سنوات من التوتر.

قد يكون لذوبان الجليد في العلاقات بين القوى الإقليمية تداعيات حول البحر الأبيض المتوسط. دعمت القاهرة وأنقرة أطرافًا متنافسة في الحرب في ليبيا وأبرموا اتفاقات بحرية متضاربة مع دول ساحلية أخرى.

ونقلت قناة إن تي في عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قوله عن العلاقات مع مصر إن “فترة جديدة بدأت”.

وردا على سؤال حول التعيينات المحتملة للسفراء، قال جاويش أوغلو: “لم نناقش [ذلك] بعد. وسيعقد اجتماع على مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين. التوقيت ليس واضحًا بعد.. عقب ذلك سنلتقي” وقال “ستتم مناقشة تفاصيل ذلك هناك”، مما أثار احتمالات الزيارات المتبادلة.

تحدث جاويش أوغلو ونظيره المصري عبر الهاتف يوم السبت وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وهو أول اتصال مباشر بينهما منذ بدء المساعي الدبلوماسية.

وقالت القاهرة إن تصرفات تركيا “يجب أن تظهر التوافق مع المبادئ المصرية” لتطبيع العلاقات.

في الشهر الماضي، طلبت أنقرة من قنوات التلفزيون المصرية المعارضة العاملة في تركيا تخفيف حدة الانتقادات الموجهة إلى القاهرة، في أول خطوة ملموسة لتخفيف التوترات.