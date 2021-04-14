أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقوم بتوزيع البطاطس والبصل على المواطنين بينما هو تعهد لهم بالصعود إلى الفضاء.

من جانب آخر، تعرض مسئول حكومي في تركيا لانتقاد بسبب نشره صورة أثناء عمليات توزيع البطاطس والبصل على المواطنين تنفيذًا لتعليمات أردوغان.

حاكم منطقة هيلفان في محافظة شانلي أورفا، جوشكون دوغان، التقط صورة مع أحد المواطنين وهو يعطي له كيس البطاطس المجاني.

وتعرض المسئول الحكومي لموجات انتقاد من قبل المعارضة.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أران أردام، نشر الصورة على تويتر، وكتب عليها: “ما هذا؟ هل هذا هو فهمك للتضامن؟ جعلت شعبنا بحاجة إلى كيس بطاطس، ثم تقدم عرضا أثناء تقديم البطاطس… ملخص الإرهاق والفقر!”.

يذكر أنه بعد تعفن آلاف الأطنان من البطاطس والبصل في المستودعات، بدأت وزارة الزراعة والغابات عمليات الشراء من المنتجين من خلال مجلس الحبوب التركي (TMO) وقالت مصادر إن المنتجات التي تم جمعها سيتم توزيعها على المواطنين الأتراك مجانا في 81 محافظة بأوامر من الرئيس رجب أردوغان.

في حين قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو تعليقا على توزيع البطاطس والبصل: “أردوغان يتحدث عن الصعود للفضاء وحزبه يوزع البصل على المواطنين”، على تعبيره.

وقال أردوغان إنه تم شراء 200 ألف طن من البطاطس و250 ألف طن من البصل و750 ألف طن من الأرز كانت متبقية لدى المزارعين وأن الحكومة ستقوم بتوزيع تلك المنتجات الزراعية مجانا على المحتاجين.

وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم مقدرتهم على تصريف محاصيلهم الزراعية في ظل تزايد الاعتماد على الواردات من الخارج، بجانب القيود التي فرضها فيروس كورونا.

–