القاهرة (زمان التركية)ــ أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن قلقه إزاء قرار السلطات الإيرانية البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة باستخدام طاردات مركزية متطورة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن أبو الغيط يرى في هذا القرار تطورًا خطيرًا باعتباره خطوة واضحة وأكيدة نحو تطوير سلاح نووي وبما يساهم في زيادة الشكوك إزاء الأهداف الحقيقية للبرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل عدم الحاجة لليورانيوم عالي التخصيب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأضاف المصدر أن هذا التطور المؤسف يأتي في سياق انتهاكات مستمرة من جانب ايران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي يشهد حالياً مفاوضات حثيثة لإعادة إحيائه.

أكد البيان في هذا الصدد مجدداً على الأهمية البالغة لعدم حصر المفاوضات في الشق النووي وضرورة التوصل لاتفاق يعالج شواغل الدول العربية فيما يتعلق بسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية .