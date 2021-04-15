أنقرة (زمان التركية) – بدأ التجار يبيعون البطيخ في الأسواق التركية على شكل شرائح، بعد أن حطم سعر هذه الفاكهة التي تعد الأكثر استهلاكا في موسم الصيف، الأرقام القياسية.

ارتفع سعر الكيلو من البطيخ إلى 8 ليرات، ووصل سعر الواحدة من هذه الثمرة ما بين 60 إلى 80 ليرة.

عدم الإقبال على شراء البطيخ بسبب سعره دفع التجار لتقطيع البطيخ وبيعه في صورة شرائح.

يقول أردا أونال أحد البائعين في أنطاليا، إنه يقطع البطيخة إلى أجزاء صغيرة، ليتمكن للمشترين من دفع ثمنها، حيث يبلغ سعر الجزء منها ما يقارب 15-20 ليرة.

ويتابع أونال: “البطيخ الإيراني يباع مقابل 8 ليرات للكيلو. حبة بطيخة إيرانية تزن 8-10 كيلوغرامات، بسبب صعوبة بيعها بهذا السعر، نقطعها إلى شرائح. تباع الشريحة التي تقدر ربع بطيخة بـ 15 ليرة تركية، والنصف 25-30 ليرة تركية. أنا أبيع 100 ربع في اليوم”.

وقال أحد المشترين يدعى ظافر كورال، الذي تفاجأ عندما رأى شرائح البطيخ في السوق، “من الأفضل تذوق بطيخ مقابل 10-15 ليرة تركية بدلاً من تناولها مقابل 80 ليرة تركية. إذا كنت أرغب في شرائه، فسأشتريه مقطعاً”.