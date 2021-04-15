أنقرة (زمان التركية)ــ أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 19٪ وهي النسبة المرتفعة التي التي كانت سببا في إقالة رئيس البنك المركزي السابق.

وقال البنك المركزي التركي (CBRT) في بيان، بفعل “الائتمان وتأثير التباطؤ على الطلب المحلي، من المتوقع أن يكون الموقف النقدي الحالي أكثر وضوحا في المستقبل”.

أضاف البيان “حتى يتم تشكيل مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم والوصول إلى هدف 5 في المائة متوسط ​​المدى، سيستمر الحفاظ على تأثير مضاد للتضخم. واستخدام جميع الأدوات تحت تصرف البنك بما يتماشى مع الهدف الرئيسي لاستقرار الأسعار”.

والشهر الماضي أصدر الرئيس التركي رجب أردوغان قرارا بإقالة محافظ البنك المركزي ناجي أغبال على خلفية رفع سعر الفائدة من 17 إلى 19 بالمئة، حيث أدى القرار الذي يعد الرابع خلال 20 شهرا إلى صدمة في الأسواق المالية.