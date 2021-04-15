أنقرة (زمان التركية) – أعلن نادي فنربخشه التركي أن لاعبه الشاب، عمرو فاروق بياز Ömer Faruk Beyaz، سينتقل إلى نادي شتوتغارت الألماني.

وعبر حسابه على تويتر نشر نادي فنربهشه التركي بيانا أكد خلاله توصل بياز لاتفاق مع النادي الألماني، كما تمنى النادي التوفيق للاعب الشاب الذي سينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي.

وفي تصريحاته بشأن بياز أفاد المدير الرياضي لنادي شتوتغارت الألماني، سفين ميسلينتات، أن اللاعب الشاب البالغ من العمر 17 عاما موهبة استثنائية وأحد أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا في فئته العمرية.

كما أضاف ميسلينتات أن لاعب المنتخب التركي يتمتع بإمكانيات كبيرة، وأضاف قائلًا: “تمكنا من إبرام اتفاق مجاني مع اللاعب الشاب في ظل منافسة كبيرة. ونحن سعداء وفخورون بهذا الانتقال”.