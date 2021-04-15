أنقرة (زمان التركية) – تلقى البرلمان التركي مذكرات جنائية لإسقاط الحصانة عن 10 نواب من بينهم زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليجدار أوغلو.

وأحال أعضاء لجنة الدستور والعدل بالبرلمان 10 مذكرات من بينهم مذكرة تتعلق بكليجدار أوغلو إلى اللجنة المشتركة.

وتضمنت المذكرات الجنائية، التي تم إحالتها إلى اللجنة المشتركة، كل من البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول، أوغوز كان ساليجي، ونائب الحزب عن مدينة شانق قلعة، محرم أركاك، ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، يونس إمرة، ونائب الحزب عن مدينة ملاطيا، ولي أغبابا، ونائب الحزب عن مدينة إسطنبول، تونجاي أوزكان، ونائب الحزب عن مدينة تكرداغ، فائق أوزتراك، بالإضافة إلى نائبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة باتمان، عائشة أجار بشاران، ونائب الحزب عن مدينة أنطاليا، كمال بلبل.

1300 مذكرة جنائية لإسقاط الحصانة البرلمانية

وبإضافة العشر مذكرات الجنائية الأخيرة يرتفع بهذا إجمالي المذكرات الجنائية لإسقاط الحصانة التي تلقاها البرلمان إلى 1300 مذكرة.

وتتضمن هذه المذكرات 248 مذكرة جنائية بحق نواب حزب الشعب الجمهوري و12 مذكرة جنائية بحق نواب حزب الخير و913 مذكرة جنائية بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي و56 مذكرة جنائية بحق نواب حزب المناطق الديمقراطية و6 مذكرات جنائية بحق نواب الحزب الديمقراطي و9 مذكرات جنائية بحق نواب حزب العمال ومذكرة جنائية بحق نواب حزب التجديد و33 مذكرة جنائية بحق نواب مستقلين ومذكرتين جنائيتين بحق نواب حزب الحركة القومية و14 مذكرة جنائية بحق نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.