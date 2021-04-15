عمان (زمان التركية)ــ يعتبر التمر أحد أفضل الأطعمة المفيدة لتعزيز صحة الإنسان، لاحتوائه على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الأساسية للصحة، وهذا ما يفسر شهرته واستخدامه الواسع.

هناك العديد من الفوائد في التمر للحفاظ على صحة مختلف أعضاء الجسم، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

بما أن التمر مصدر غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فبالتأكيد سيكون له دور في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعمله، والوقاية من بعض الاضطرابات المعوية، مثل:

تحسين حركة الأمعاء عن طريق الوقاية من الإمساك وعلاج الإسهال.

الوقاية من التهابات الأمعاء والقولون نتيجة خصائصه المضادة للبكتيريا، ودوره في تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

الوقاية من البواسير وسرطانات الجهاز الهضمي.

الحفاظ على صحة مينا الأسنان والوقاية من تسوس الأسنان.

علاج فقر الدم

يعد التمر مصدرًا ممتازًا للعديد من المعادن ومن بينها الحديد، ما يجعل التمر يلعب دورًا جيدًا في علاج فقر الدم (Anemia) الناتج عن نقص الـحديد، كما يساعد الحديد على إمداد الجسم بالطاقة والتخلص من التعب الناتج عن فقر الدم.

توفير الطاقة للجسم

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، مثل: الغلوكوز (Glucose)، والسكروز (Sucrose)، والفركتوز وجميعها تمد الجسم بالطاقة، وترفع مستويات السكر في الدم، وقد تكون وجبة خفيفة مثالية ومناسبة خاصة ما قبل التمرين للرياضين.

تعزيز صحة الجهاز العصبي

يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

كما أن احتواء التمر على البوتاسيوم يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، إضافة إلى ذلك فإن مكونات التمر تعمل على زيادة اليقظة، وسرعة البديهة، ورد الفعل على المحفزات المختلفة.

الحفاظ على صحة القلب

يعد التمر مفيد جدًا لصحة القلب، إذ إنه مصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم المهمين لعمل القلب، كما أن غنى التمر بالألياف الغذائية يجعل له دورًا في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم، مما يجعل له دور في الوقاية من السكتات الدماغية (Stroke)، والنوبات القلبية، وتصلب الشرايين.

مضاد للالتهابات

من فوائد التمر غناه بالمغنيسيوم، والكبريت، ومضادات الأكسدة ما يجعل له اثار مضادة للالتهابات.

فقد وجد أن للتمر دور في التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر، والتهابات الشرايين، والتهابات الجهاز الهضمي نتيجة محاربة التأكسد الإجهادي الحاصل بسبب الجذور الحرة (Free radicals).

السيطرة على ضغط الدم

يعد التمر مصدر غني بالبوتاسيوم، ويعد من العناصر المهمة للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والسيطرة على ضغط الدم، بالإضافة إلى عنصر المغنيسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم.​

مفيد لمرضى السكري

على الرغم من كون التمر مصدر عالي الكربوهيدرات والسكريات البسيطة، مثل: الغلوكوز، والسكروز، والفركتوز، إلا أنه بإمكان مريض السكري تناوله باعتدال، وينصح عادة بتناول مريض السكري للتمر ضمن خطة غذائية محسوبة بعد استشارة الطبيب.

مفيد لصحة العظام

للتمر فوائد عديدة على صحة العظام والوقاية من ترقق وهشاشة العظام لاحتواء التمر على عناصر مهمة لنمو العظام والمحافظة على صحتها، مثل: السيلينيوم، والنحاس، والمنغنيز.

مهم لصحة الأطفال

يعد التمر غذاء لين سهل الهضم وغني بالألياف والمغذيات المفيدة للطفل، وبالإمكان استخدامه أثناء فطام الطفل وفي المراحل الأولى من التسنين لطراوته، ولكن يجب الانتباه لضرورة تنظيف أسنان الطفل جيدًا بعد تناوله حتى لا يصاب بتسوس الأسنان.

مفيد للصحة الجنسية

وجد أن للتمر دور في زيادة القدرة الجنسية، وعلاج بعض الاضطرابات الجنسية التي قد تؤدي للعقم، كما أن للتمر دور في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين حركتها، بالإضافة إلى كون التمر يمد الجسم بمصادر للسكريات البسيطة الضرورية لإمداد الخلايا بالطاقة وزيادة القدرة على الانتصاب.

إذا كنت تطمح لاستغلال التمر في هذه الناحية فننصحك بتناول التمر مع الحليب المحلى بالعسل ما قبل النوم وستلاحظ الفرق.

فوائد أخرى لمكونات التمر

لا تقل نواة التمر أهمية عن الثمرة نفسها فهي غنية بالعناصر المهمة من ألياف غذائية ومضادات قوية للأكسدة (Antioxidants) بالإضافة إلى البروتينات والدهون، التي تساعد على مقاومة التجاعيد، وتعزيز صحة الشعر وتقوية الحواجب.

فوائد التمر في الصباح

قد تكون فترة الصباح أفضل فترة لتناول التمر للحصول على فوائد التمر العديدة، نذكر بعضًا منها في ما يأتي:

مصدر للفيتامينات والمعادن المهمة لوظائف جسمك الحيوية، ولإمداد الجسم بالطاقة في الصباح.

مصدر طبيعي للسكريات البسيطة التي ترفع مستويات سكر الدم.

مصدر مهم للألياف الضرورية لتعزيز عمل الجهاز الهضمي، وهذا يساعد على شعورك بالارتياح والشعور بالشبع خلال اليوم.

المساعدة على الاسترخاء والتركيز خلال النشاطات المختلفة خلال اليوم.

فوائد التمر في رمضان

إن البدء بتناول التمر فور أذان المغرب وبعد صيام ساعات يومية طويلة له فوائد عديدة لجسمك، وتكمن مميزات بدء الإفطار بالتمر في ما يأتي:

يحوي سكريات طبيعية بسيطة سهلة الهضم والامتصاص، مثل: الفلوكوز، والسكروز، والفركتوز، التي تعمل على رفع سكر الدم، وإمداد جسمك بالطاقة بشكل مباشر فور تناولها.

يهيء جسمك لاستقبال الوجبات اللاحقة.

يحميك من التلبكات المعوية.

فوائد التمر للرشاقة

إليكم في ما يأتي كيف يتم استغلال التمر في كلا الحالتين سواء لزيادة الوزن أو خسارته:

فوائد التمر لزيادة الوزن

قد يكون التمر من أفضل خيارات الأطعمة ضمن قائمة خيارات الحميات الصحية التي تستهدف زيادة الوزن والتي تتطلب مدخول عالي من السعرات الحرارية.

ويعود ذلك لمحتواه العالي من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية بالإضافة إلى البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، فكيلوغرام واحد من التمر يمد الجسم بما يقارب 3000 سعرة حرارية.

فوائد التمر لخسارة الوزن

العديد من حميات تنزيل الوزن تعتمد على إدراج التمر في أنظمتها الغذائية، حيث وجد أن انخفاض السكر في الدم يعمل على تحفيز الجوع، وعند تناول التمر الغني بالسكريات البسيطة يتم تحفيز الشعور بامتلاء المعدة والشبع، وبالتالي الامتناع عن تناول كميات أكبر من الطعام.

إضافة إلى ذلك يتميز التمر بمحتواه العالي من الألياف، ما يساعد على امتلاء المعدة وبالتالي الشعور بالشبع، وجدت بعض الدراسات علاقة تربط بين زيادة تناول الأغذية العالية بالألياف وتقليل محيط الخصر، وبالتالي يمكنك استغلال التمر وإدخاله ضمن رجيم غذائي صحي محسوب السعرات وبالكميات المناسبة لزيادة الإحساس بالشبع ومد الجسم بالطاقة.

القيمة الغذائية للتمر

يحتوي كل 100 غرام من التمر على ما يقارب 277 سعر حراري، إضافة إلى غناه بالعناصر الأساسية، مثل: السيلينيوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والحديد، والنحاس، والفيتامينات المختلفة كحمض الفوليك وفيتامين ب 5.

الآثار الجانبية للتمر

على الرغم من فوائد التمر العديدة، إلا أن تناوله وبكثرة قد يسبب بعض الاثار الجانبية، نذكرها في ما يأتي:

الإصابة بتسوس الأسنان، خاصة في حال عدم تنظيف الأسنان.

ارتفاع مستويات السكر في الدم لمرضى السكر.

الإصابة بالأسهال، والانتفاخ، ووجع في المعدة.

زيادة الوزن.

المصدر: ويب طب