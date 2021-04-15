إسطنبول (زمن التركية)ــ يجذب مسجد موهاشي سنان الذي يقع في منطقة بيكوز بولاية إسطنبول الانتباه بمئذنته الفريدة وتاريخه الذي يعود إلى 447 عاما.

و تم بناء مسجد موهاشي سنان عام 1574 من قبل موهاشي سنان أفندي عند تقاطع كامي سوكاك وتبيوستو سوكاك في منطقة أنادولو هيساري في بيكوز في إسطنبول.

وأهم ما يميز هذا المسجد عن غيره هو الساعة الشمسية الموجودة أعلى المئذنة ووجود نافورة تاريخية تحت المئذنة وهى من بين العناصر التي تجعل مئذنة المسجد مميزة عن المساجد الأخرى.

تظهر ساعة شمسية كبيرة أعلى المئذنة تُرى من السماء، هى من بين الأماكن النادرة في إسطنبول التي تعكس حياة الفترة العثمانية القديمة، ويعجب هذا المسجد السياح الذين يزورونالمنطقة

قال المؤرخ محمد ديلباز إن حي بيكوز أناضولو حصاري من أجمل أحياء إسطنبول وأردف في كلامه: “المسجد الذي بناه موهاشي سنان أفندي قاضي من اسطنبول في عهد سليمان القانوني، وهى من النوادر التي توجد في إسطنبول. و تلفت الانتباه بظلالها على قمة مئذنتها، و لا توجد منارة مماثلة في اسطنبول كمثلها، وهي مئذنة فريدة من نوعها في الجغرافيا العثمانية.

وهناك ميزة أخرى للمسجد هي أن هناك نافورة تاريخية تحت المئذنة، وهي من أجمل النوافير والمآذن في اسطنبول، لا يوجد مثل هذا المثال لمئذنة في جغرافيا الإمبراطورية العثمانية، إنها المئذنة التاريخية الثمينة للغاية في إسطنبول.