الرياض (زمان التركية) – ارتكب الحارس عبد الله المعيوف، خطأ فادحا في مباراة فريقه الهلال السعودي ضد أجمك الأوزبكستاني، أمس الخميس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وفي الدقيقة 11، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، أعاد مدافع الهلال الكرة إلى حارس مرماه المعيوف، الذي تعامل معها بطريقة غريبة، بعدما حاول إبعادها عن منطقة الجزاء، حيث سدد كرة ضعيفة، لتستقر أمام مهاجم نادي أجمك، ظفر بولفونوف، الذي وضعها في الشباك بلمسة واحدة.

وسارعت الجماهير الهلالية والسعودية إلى التعليق على الخطأ الفادح للمعيوف، في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خلال التعبير عن غضبها الكبير مما قام به، فيما طالب البعض بإعادة النظر بوضعه حاميا لعرين الهلال ومنتخب السعودية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين.