أنقرة (زمان التركية)ــ أجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ مكالمة هاتفية يوم الجمعة مع الرئيس التركي رجب أردوغان لمناقشة التطورات في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط ​، بالإضافة إلى قضايا أخرى بما في ذلك ليبيا والوضع في أوكرانيا.

وجاء في بيان صحفي نشرته الرئاسة التركية على تويتر: “صرح الرئيس أردوغان أنه بفضل خطوات تركيا البناءة والدعوات الملحة، ساد جو هادئ في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط”.

كما طلب أردوغان من الناتو دعم الحكومة المؤقتة في ليبيا، خاصة في مجالات الدفاع والأمن، وادعى أن الاتفاقات بين أنقرة وطرابلس تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وبعد زيارة وفد يوناني برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس طرابلس، استقبل أردوغان الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد محمد دبيبة في أنقرة يوم الاثنين، وأكد “الدبيبة” من هناك على استمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة مع تركيا.

أخيرًا، تحدث أردوغان وستولتنبرغ عن مخاوف الناتو الجيوسياسية الأوسع بما في ذلك الانسحاب الأمريكي المخطط له من أفغانستان، حيث اقترح أردوغان أن يواصل الناتو تقديم الدعم، في ظل تعزيز الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، مع تركز المحادثة حول الحاجة إلى الحوار و الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية.