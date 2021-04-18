أنقرة (زمان التركية) – كشفت عمليات التنقيب عن الأثار عن 12 ألف اكتشاف تاريخي بمحطة قطار حيدر باشا التاريخية في إسطنبول.

وقال رحمي أسال، مدير متاحف إسطنبول للآثار، إن الشيء المميز في منطقة “يني كابي” هو حطام 37 سفينة، مشيرًا إلى أن أحد أهم الأماكن في منطقة التنقيب هو النقطة التي ذكرت فيها كنيسة القديسة باسا: وهي مبنى يعود تاريخه إلى القرن الخامس الميلادي.

وتابع أسال: “تم العثور على هياكل عظمية لما يقرب من 28 فردًا. رأينا مصابيح من العصور الرومانية والبيزنطية الشابة في منطقة التنقيب. في الواقع، كان هذا المكان دائمًا ممرًا للجيوش. نعلم أن الجيش العثماني مر به أيضًا. توجد مجموعة مميزة للغاية من الاكتشافات الخاصة بالعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية والعثمانية”.

كما أشار أسال إلى أنه أيضًا تم العثور على 10 آلاف قطعة نقدية في هذه المنطقة، معظمها عملات برونزية ونحاسية وذهبية وفضية.

وخلال تعليق لعضو هيئة التدريس بقسم الآثار في جامعة دوزجا الدكتورة ياسمين يلماز، أوضحت أن إسطنبول الآن تل كبير للتنقيب، مؤكدة أن إسطنبول مدينة قديمة وجميلة للغاية مقسمة إلى طبقات فوق بعضها البعض، ولديها حشوات ولن نتفاجأ بعد الآن بأن طبقات ثقافية جديدة تأتي من القاع أثناء الحفر.