أنقرة (زمان التركية) – اتهم البرلماني التركي المعارض علي أوزتونش، وزيرة التجارة، روهحصار بكجان، بشراء معقمات بقيمة 9 ملايين ليرة لوزارة التجارة من الشركة الخاصة بها وزوجها، حسن بكجان، مطالبًا الوزيرة بتقديم استقالتها.

البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري “تونش” قال إن حزب العدالة والتنمية الحاكم ارتكب فضيحة جديدة وأنه كل يوم تتكشف فضائح جديدة تتعلق بأعضاء الحزب الحاكم.

أضاف قائلاً: “هذه المرة تبين أن وزير التجارة باعت معقمات بقيمة 9 مليون ليرة إلى وزارتها عبر شركتها الخاصة”.

فضيحة

وذكر البرلماني المعارض أن وزارة التجارة قامت بشراء المعقمات من شركة روهحصار التي يشاركها بها زوجها وكأنه لا توجد شركات أخرى تقوم بإنتاج هذا المنتج.

أضاف: “ما حدث فضيحة. وزير السياحة قام بتحويل الأراضي السياحية إلى شركته الخاصة، ووزير التجارة تبيع المستلزمات إلى وزارتها عبر شركتها الخاصة. هذا أمر يصعب تصديقه”.

الاستقالة

وتطرق أوتانش إلى واقعة حدثت في السابق، قائلًا: “قبل سنوات استقال الوزير جولر إلاري من منصبه لسداده تكلفة إعلان جنازة والدته من موازنة الوزارة. والآن ننتظر هذا من روهحصار. يتوجب عليها الاستقالة فورًا إن كانت قد باعت منتجات من شركتها إلى الوزارة بقيمة 9 مليون ليرة. عليها التصرف مثلما فعل إلاري”.

أضاف أوتانش: “السيد إلاري استقال لسداده تكلفة إعلان جنازة والده من موازنة الوزارة، والآن ننتظر الاستقالة من روخصار”.