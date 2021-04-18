أنقرة (زمان التركية) – تطوع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، للمشاركة في المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح (Faz 1) الذي تواصل “منصة تركيا كوفيد-19” التابعة لمؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك) العمل عليه ويعتمد في عمله على تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات (VLP).

وحصل فارانك مساء السبت على الجرعة الأولى داخل مستشفى أنقرة للأورام.

فارانك قال إن تقنية الجزيئات المتشابهة للفيروسات (VLP) هي طريقة متبعة في اللقاح ومبتكرة ومُعترف بها عالميًا وأنه على ثقة من أن اللقاح التركي سيكون لقاحاً مبتكراً جدًا.

وأضاف فارانك أن التطوع للقاح التركي أمر غاية في الأهمية وأنه لم يتم إجراء الكثير من التجارب على لقاح Faz 1 داخل تركيا قائلاً: “أنه حان دوركم في الحصول على اللقاح فعليكم الحصول على اللقاحات التي تطبقها وزارة الصحة. وإن أردتم التطوع للقاح المحلي لا تترددوا. نريد أن يعم هذا اللقاح بالفائدة على البشرية بأكملها وليس فقط لتركيا”.

وذكر الوزير فارانك أن بالإمكان تغيير التصميم بشكل سريع جدًا بسبب التحورات الجديدة للفيروس وذلك نظرًا لكون تقنية الجزيئات المشابهة للفيروسات تقنية مبتكرة جدًا قائلًا: “قاموا بإعداد تصميم آخر للقاح بسبب السلالة البريطانية من الفيروس. بإذن الله سيكون قد تم تجربة التصميم المضاد للسلالة البريطانية في المرحلة الثانية من لقاح Faz 2 عندما يتم الانتقال لها في شهر مايو القادم. بالإمكان تطوير تصميم جديد بشكل سريع لمكافحة السلالات الأخرى”.