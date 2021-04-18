أنقرة (زمان التركية) – شهدت ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، زحامًا شديدًا خلال عملية توزيع البصل والبطاطس المجاني على المحتاجين.

بأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان، بدأ توزيع البطاطس والبصل التي اشتراها مجلس الحبوب التركي من المتبقي لدى المنتجين، على المواطنين الذين تم تحديدهم على أنهم محتاجون.

وتوزع مؤسسات المعونة الاجتماعية والتضامن 10 كيلوغرامات من البصل و20 كيلوغراما من أكياس البطاطس على المحتاجين.

وخلال قيام إحدى الشاحنات بتوزيع البصل والبطاطس في بلدة “آيوبية” بولاية شانلي أورفا، ظهر تكدس كبير للمواطنين، وحدث تدافع بينهم.

كما أن بعض المواطنين كانوا يحاولون جمع البطاطس التي سقطت على الأرض أثناء التدافع.

ولفت الانتباه عدم الاكتراث بالمسافة الاجتماعية والقواعد الوبائية للحماية من فيروس كورونا.

الناس في #تركيا يتسابقون في الحصول على كيس واحد من البطاطس المجاني مشهد قد يفتخر به صانعه #أردوغان لكننا نشعر بالحزن! تركيا باتت مثل طنجرة مضغوطة قد تنفجر في أي لحظة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة والممارسات القمعية pic.twitter.com/2efY1CgXQT — نبض تركيا NabdTurkey (@nabdturkey) April 18, 2021

يذكر أنه بعد تعفن آلاف الأطنان من البطاطس والبصل في المستودعات، بدأت وزارة الزراعة والغابات عمليات الشراء من المنتجين من خلال مجلس الحبوب التركي (TMO) وأفيد أن المنتجات التي تم جمعها سيتم توزيعها على المواطنين الأتراك مجانا في 81 محافظة بأوامر من الرئيس رجب اردوغان.

وقال أردوغان إنه تم شراء 200 ألف طن من البطاطس و250 ألف طن من البصل و750 ألف طن من الأرز كانت متبقية لدى المزارعين وأن الحكومة ستقوم بتوزيع تلك المنتجات الزراعية مجانا على المحتاجين.

وكان عدد من المزارعين اشتكوا من عدم مقدرتهم على تصريف محاصيلهم الزراعية في ظل تزايد الاعتماد على الواردات من الخارج، بجانب القيود التي فرضها فيروس كورونا.