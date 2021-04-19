(زمان التركية)ــ زادت الولايات المتحدة اتصالاتها مع اليونان من أجل رفع عدد القواعد الأمريكية والعسكريين في تراقيا الغربية فيما طالبت أثينا بتزويدها طائرات بريداتور بدون طيار لوضعها في مطار ألكسندروبوليس.

وتشكل تراقيا الغربية الجزء الأوروپي من تركيا، وحدود تراقيا ضمن الحدود السياسية لتركيا وبلغاريا واليونان، والإقليم يطل على ثلاث بحار: البحر الأسود، وبحر إيجة، وبحر مرمرة.

وقالت وسائل الإعلام اليونانية إن أثينا تتفاوض مع واشنطن على اتفاقية عسكرية جديدة لمدة 5 سنوات.

وقال الموقع الإخباري أوروس ألكساندروبوليس و كذلك جريدة الإتحاد، إن الولايات المتحدة تريد الاستقرار في قاعدة الفيلق الرابع في غرب تراقيا.

وأن مفاوضات التعاون العسكري تشمل زيادة عدد القواعد الأمريكية والجنود في جزيرة كريت المتوسطية، فيما طلبت اليونان المزيد من الأسلحة الأمريكية والطائرات بدون طيار.

تستهدف اليونان السيطرة على بحر إيجه الشمالي والتصدي لهجمات محتملة من الجانب التركي بطائرات بدون طيار.

وقوبل طلب الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء قواعد جديدة إلى جانب القواعد الموجودة في اليونان، تستخدمها القوات الجوية والبحرية في 23 منطقة، بمطالبة اليونان بعقد تعاون عسكري جديد لمدة 5 سنوات.

وترغب الولايات المتحدة في نشر الجنود الأمريكيين بشكل دائم في تراقيا الغربية، بما في ذلك منطقة تدريب الرماية في قرية روكس (بتروهوري) في زانثي.