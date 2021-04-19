أنقرة (زمان التركية) – تستعد المملكة المتحدة لإرسال المدمرات تايب 45 والفرقاطات تايب 23 إلى البحر الأسود في مايو المقبل.

ووفقًا لمسؤول من البحرية الملكية البريطانية، سيتم إرسال السفن إلى المنطقة كدليل على التضامن مع الناتو وأوكرانيا.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية إن المدمرات ستزود بصواريخ مضادة للطائرات وأن الفرقاطات ستزود بأسلحة دفاعية ضد الغواصات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن السفن ستمر عبر مضيق البسفور في إسطنبول في مايو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن القرار اتخذ دعما لأوكرانيا بعد أن تخلت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن التخطيط لإرسال مدمرتين إلى البحر الأسود.

وكذلك أعلنت الصحيفة أن بريطانيا مستعدة لإرسال معدات عسكرية أخرى في حال وجود تهديد لأوكرانيا من جانب روسيا.

وتعمل روسيا على زيادة عدد القوات على الحدود الشرقية الأوكرانية، لكنها تؤكد أنه لا ينبغي اعتبار ذلك تهديدًا.

والسبت الماضي عبرت سفن حربية روسية، مضيق البسفور متجهة إلى البحر الأسود عبر تركيا، وذلك بعد أن أرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سفنا حربية إلى البحر الأسود.

وعقب التوترات، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 10 أبريل ووقعا سلسلة من الاتفاقيات. وأكد أردوغان، عدم قبوله ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال إنه يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا أن علاقة تركيا مع أوكرانيا ليست تحالفًا مضادًا تجاه دول ثالثة.