أنقرة (زمان التركية) – أكد مقال تحليلي أن الرئيس التركي رجب أردوغان لن يستطع مواصلة سياسة “الجلوس على مقعدين في آن واحد” مثلما كان يفعل ذلك مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

مركز كارنيغي في موسكو نشر مقالا تحليليا أشار خلاله إلى اتصال الرئيس الأمريكي الجديد، جو بادين، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتن، وعدم تواصله حتى الآن مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأكد المركز في مقاله أن عودة العلاقات التركية مع الولايات المتحدة إلى سابق عهدها أمر غير ممكن حدوثه في المستقبل القريب مفيدا أن هذا الأمر لا يدع خيارا أمام أردوغان سوى التقارب مع روسيا.

وأضاف المركز في تقريره أن إدارة بوتن تدرك هذا الوضع جيدا وهو ما يجعلها تبدي ردود فعل محدودة على تودد تركيا إلى التحالف الغربي.

هذا وأكد المركز في تقريره أن تركيا لن تستطيع مواصلة السياسة، التي كانت تتبعها مع إدارة ترامب، مع إدارة بادين وهو ما سيضطر تركيا عاجلا أم آجلا إلى التقارب مع روسيا رغم موقفها الحالي الداعم لأوكرانيا.