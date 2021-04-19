أنقرة (زمان التركية)- أعلنت مؤسسة “تونا” الخيرية التابعة لحركة الخدمة والتي يقع مقرها في رومانيا، أنها تستعد لإرسال وجبات إفطار رمضانية إلى المحتاجين في اليونان.

مؤسسة تونا، تسعى للوصول إلى المحتاجين منذ أكثر من 25 عامًا دون تمييز في الدين أو اللغة أو العرق، وتعمل حاليا على مد يد العون خارج رومانيا، من خلال دعمها للضحايا في اليونان دون أن تتباطأ.

وهذه الأيام موظفو المؤسسة مشغولون بالعمل مرة أخرى بمناسبة شهر رمضان، حيث يتم تحضير الأطعمة من أموال الصدقات لإرسالها إلى اليونان.

وتشارك في العمل الخيري جمعية Embrace Relief Association الأمريكية لإعداد الوجبات التي تتألف من مكونات اللحوم والدجاج.

ومع وجبات رمضان الحالي، يصل عدد شاحنات المساعدات المرسلة إلى اليونان خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 12.

سترسل حزم الإغاثة المكونة من المواد الغذائية الأساسية واحدة تلو الأخرى إلى الشركاء المحليين والعائلات الرومانية المحتاجة.

المؤسسة جهزت سابقا شاحنات بالتعاون مع جمعية Time to Help التابعة لحركة الخدمة أيضًا في دول أوروبية مختلفة، وقد سلمت الشاحنات مؤخرًا المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات التنظيف للأسر في أثينا وسالونيك باليونان.

تأسست مؤسسة Tuna في عام 1995، وتقدم يد العون لآلاف المحتاجين في جميع أنحاء رومانيا بمشاريع مختلفة. تروج للثقافة التركية بمشاريعها الثقافية.