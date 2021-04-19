بورصة (زمان التركية)ــ لجأ حَمَل صغير في إحدى مراعي ولاية بورصة شمال غرب تركيا إلى كلبة الرعي لسد حاجته من الحليب.

وبجانب الجراء السبعة اللذين وضعتهم حديثا، ترضع كلبة الرعي صغير الخروف.

سيزر جوبوك وهو مربي ماشية يبلغ من العمر 29 عامًا ويقيم في منطقة “جراح” الريفية في مدينة إنيغول، يقول إن حليب الشاة لم يكن يكفي للحمل لذلك كان يحلب له الشياه الأخرى، في غضون ذلك أنجبت أيضًا كلبة الرعي، وبعد فترة وجد الحمل يرضع من الكلبة التي لم تكن تعترض على ذلك.

جبوك قرر أن يوثق اللحظات التي ترضع فيها كلبته جرائها السبعة والحمل معهم في آن واحد.

قال سيزر جوبوك “كنا نرضع الحمل من الأغنام الأخرى ومن الماعز. و عندما وضعت الكلبة أحضرناها إلى المكان الذي كانت فيه الأغنام. رأينا أن الحمل يرضع من الكلبة أيضًا. لقد فوجئنا. هذا أمر غير طبيعي. وبدا مختلفًا وغريبًا بالنسبة لنا. هي في حالة جيدة الآن”.

