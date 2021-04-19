أنقرة (زمان التركية) – زعم تقرير روسي أن تركيا أرسلت 150 جنديًا تركيًا إلى منطقة دونباس شرق أوكرانيا التي تشهد توترات عسكرية، تفاقم الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

قناة WarGonzo الروسية قالت إنه على الرغم من تصريحات الخارجية التركية بشأن الحياد فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، فإن عناصر من الجيش التركي وصلوا المدينة الأوكرانية.

كما أشارت القناة الروسية إلى أن أوكرانيا تمتلك معدات ثقيلة في مدينة ماريوبول بإقليم دونتسك، فضلا عن خبراء من دول الناتو.

وتعمل روسيا على زيادة عدد القوات على الحدود الأوكرانية، لكنها تؤكد أنه لا ينبغي اعتبار ذلك تهديدًا.

وقيم الخبير الروسي كريم هاس، هذا الادعاء عبر حسابه على تويتر قائلاً: “آمل ألا يفعل أردوغان مثل هذا الجنون. تكتب وسائل الإعلام الروسية عن مزاعم انتشار 150 جنديًا تركيًا في منطقة الصراع الأوكرانية في دونباس. بدوا وكأنهم أعضاء في القوة الخاصة. قد تكون مهمتهم تنسيق حرب محتملة”.

والتقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول في 10 أبريل ووقعا سلسلة من الاتفاقيات. وأكد أردوغان، عدم قبوله ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، وقال إنه يدعم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مؤكدا أن علاقة تركيا مع أوكرانيا ليست تحالفًا مضادًا تجاه دول ثالثة.

وعقب هذا اللقاء أعلنت روسيا وقف الطيران المنتظم مع تركيا لمدة شهر ونصف في قرار مفاجئ، قالت إنه بسبب فيروس كورون المتفشي في تركيا.