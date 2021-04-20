أنقرة (زمان التركية) – شنت قوات الأمن مداهمات في ساعات الصباح على منازل سياسيين أكراد بولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

وأسفرت المداهمات الصباحية التي استهدفت بلدة شوكورجا عن اعتقال أربعة سياسيين، كان من بينهم عمدة البلدية السابق، ثروت تونش، ورئيس البلدية السابق عن حزب السلام والديمقراطية، محمد كانار، وعضوي مجلس المدينة عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، فارس شاتين كايا وهاجر يانار.

وتم نقل السياسيين المعتقلين إلى مديرية الأمن بالبلدة لإتمام الإجراءات.

هذا فيما يُكشف بعد عن أسباب الاعتقال.

ومنذ قررت حكومة حزب العدالة والتنمية، التحقيق مجددا في قضية أحداث “كوباني” المتهم بها 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، تم اعتقال العديد من السياسيين الأكراد خاصة من المنتمين للحزب الكردي، كما تنظر المحكمة الدستورية حاليا قضية رفعت لحل “الشعوب الديمقراطي” وحظر 600 من أعضائه من المشاركة السياسية.