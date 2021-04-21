أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا 61 ألف و28 إصابة خلال 24 ساعة بالإضافة إلى 346 وفاة جديدة بالفيروس.

أعلنت عن ذلك وزارة الصحة التركية مساء الثلاثاء.

وعلى الرغم من فرض الحكومة التركية إغلاقًا جزئيًا في البلاد فإن الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس لا تتراجع.

وبلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا في تركيا نحو 4 مليون و400 ألف إصابة.

وقالت وزارة الصحة إنه خلال 24 ساعة تم إجراء 322 ألف و128 مسحة وجاءت نتائج 61 ألف و28 منها إيجابية، كما تم تسجيل 346 وفاة جديدة بالفيروس وهى أعلى نسبة وفيات تسجلها تركيا منذ ظهور الفيروس داخل أراضيها في الحادي عشر من مارس/ آذار العام الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 3 آلاف و375 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات المتعافية بعد انتهاء فترة علاجها والحجر الصحي إلى 3 مليون و792 ألف و129 حالة.

هذا وبلغت الحصيلة الإجمالية لتركيا حتى الآن نحو 44 مليون و409 ألف و756 مسحة و4 مليون 384 ألف 624 إصابة و36 ألف و613 وفاة.