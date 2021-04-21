أنقرة (زمان التركية)- أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعديلاً وزاريًا محدودًا في حكومته.

ونُشرت قرارات التعيينات فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

وتضمنت التعديلات الوزارية إقالة وزيرة الأسرة والخدمات زهرة زمرد سلجوق ووزيرة التجارة روهحصار بكجان.

كما تم استحداث وزارة العمل والضمان الاجتماعي ليرتفع بذلك عدد الوزارات في مجلس الوزراء الرئاسي إلى 17.

وتم تعيين دريا يانيك كوزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، وتعيين فيدات بيلجين في وزارة العمل والخدمات الاجتماعية.

وعين محمد موش وزيرا للتجارة.

وجاء قرار إعفاء وزيرة التجارة روحصار بكجان بعد أن كشفت المعارضة، أن وزارة التجارة أجرت عمليات مشتريات لمعقمات من شركة تملكها الوزيرة وزوجها.

القرارات الجديدة خفضت التمثيل النسائي في حكومة حزب العدالة والتنمية، إلى وزيرة واحدة.

المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين على التعديلات قائلا: أتمنى التوفيق والخدمات المباركة لدريا يانيك التي تم تعيينها كوزيرة للأسرة والخدمات الاجتماعية، وفيدات بلجين الذي تم تعيينه في وزارة العمل والخدمات الاجتماعية، ومحمد موش الذي تم تعيينه في وزارة التجارة.

وقال مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون: نأمل أن تجلب وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إلى جانب وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية المنشأة حديثًا، حظًا سعيدًا لبلدنا وأمتنا الحبيبة.

كما أضاف ألتون أن نظام الحكم الرئاسي سيستمر في العمل والإنتاج للأمة التركية تحت قيادة أردوغان، مشيرا إلى أن تركيا الكبيرة والقوية والمستقلة بالكامل ستواصل السير بتصميم.