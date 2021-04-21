أنقرة (زمان التركية) – في دعم لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم طلبا للبرلمان بتشكيل لجنة صداقة مع مصر.

حزب العدالة والتنمية الحاكم تقدم بمقترح لتشكيل لجنة صداقة مع مصر، وفق ما كشف نائب رئيس تكتل نواب الحزب بالبرلمان، بولنت توران.

وكانت العلاقات بين مصر وتركيا انقطعت عقب الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي، في عام 2013، حيث قام البلدان باستدعاء سفرائهما.

والشهر المقبل سيشهد عقد لقاء بين في مصر على مستوى نواب وزيري الخارجية وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي.

وخلال الشهر الماضي أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بدء مباحثات على صعيد وزراء الخارجية بجانب العلاقات القائمة على صعيد الأجهزة الاستخباراتية.

وشهدت الأيام الماضية إجراء جاويش اوغلو اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري.

هذا وطالب الطرف المصري السلطات التركية بوضع حد لعناصر الإخوان المقيمين على أراضيها لإعادة العلاقات بين البلدين، حيث قامت الحكومة التركية بوقف البرامج التلفزيونية المصرية المعارضة التي كانت توجه انتقادات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبث من داخل الأراضي التركية.