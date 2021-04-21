أثينا (زمان التركية)ـ قالت وسائل إعلام يونانية إن أثينا احتجت على إعلان تركيا رفضها نشاط سفينة أبحاث فرنسية في بحر إيجه.

وقدمت السفارة اليونانية في أنقرة احتجاجا لدى الجانب التركي وفق “مصادر دبلوماسية” بحسب التقارير اليونانية.

تصاعدت التوترات يوم الجمعة الماضي بين الجارتين في بحر إيجة بعد أن استدعت أنقرة سفيري اليونان وفرنسا للاحتجاج على المسح العلمي المزمع لسفينة لاتالانت في منطقة بحرية ضمن الخطوط العريضة التي حددتها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر.

تعرضت لاتالانت لمضايقات من قبل فرقاطة تركية حيث تعتبر أنقرة المنطقة جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، وفقًا للاتفاق التركي الليبي.

يوم الثلاثاء، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية أن لاتالانت كانت تعمل في منطقة خاضعة للسلطة القضائية اليونانية.

وقال المتحدث إنه وفقًا لذلك، أصدرت محطة إيراكليو في جزيرة كريت تحذيرًا ملاحيًا، عبر إشعار نافتكس.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت تركيا منذ مطلع العام الحالي أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط التي أبدت اليونان العام الماضي اعتراضها عليها ووقف بجانبها في ذلك الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أنه في 15 أبريل، وقعت توترات بين وزير الخارجية اليوناني، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي المشترك في أنقرة.

وفي المؤتمر المشترك قال الوزير اليوناني الذي كان يزور تركيا لأول مرة منذ 2015، إن أنقرة انتهكت سيادة اليونان، وأن هناك تهديدات تركية جادة.

وفي وقت لاحق قال الوزير لصحيفة كاثميرين: “لا أعتقد أن مواقف تركيا في بحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​متشددة بشأن هذا الموضوع. لكني أرى موقفاً ثابتاً لا يتوافق مع القانون الدولي، وهذا يجعل إمكانية التوصل إلى حل أمرًا صعبًا. لكن الحل ليس مستحيلا”.