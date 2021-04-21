أنقرة (زمان التركية)- توفي قائد حامية ولاية سامسون السابق العميد محمد شكرو أكان المعتقل منذ 5 سنوات، جراء معاناته من فيروس كورونا المتفشي في تركيا.

أكان أصيب بفيروس كورونا في مارس الماضي أثناء قضائه مدة عقوبته السجن المؤبد في سجن بافرا في ولاية سامسون شمال تركيا.

نقل أكان البالغ 56 عاما، إلى مستشفى ولاية بافرا في 24 مارس، وتم وضعه على جهاز التنفس الإصطناعي في غرفة العناية المركزة.

إلا أن حالته كانت متأخرة، وتوفي ليلة أمس الثلاثاء في المستشفى.

وتم إرسال جثة العميد محمد شكرو أكان إلى معهد سامسون للطب الشرعي لتشريح الجثة. سيتم دفن جثته في مسقط رأسه في ولاية تشانقري، بعد تشريح الجثة.

وتم اعتقال القائد السابق لحامية سامسون العميد محمد شكرو أكان في 16 يوليو 2016 وقضت المحكمة التي أحيل إليها بسجنه في 17 يوليو.

وحكم على أكان بالسجن المؤبد، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وعُرف أكان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة، بإقامة علاقات ودية مع الإداريين العامين والمحليين، خاصة خلال فترة عمله في الجنوب الشرقي.