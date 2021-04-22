الرياض (زمان التركية)ــ قال موقع قناة “العربية” إن تركيا وافقت على الاعتراف بثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مرسي، حليف الرئيس رجب أردوغان.

العربية قالت في تقرير استنادًا إلى مصادرها إن أنقرة استجابت لاشتراط القاهرة بعدما اتضحت لها الصورة.

وقال التقرير إن مسؤولين أتراك أكدوا للجانب المصري أن الصورة بشأن 30 يونيو لم تكن واضحة، بسبب عدد من المستشارين الأتراك الذين وصفوا الصورة بشكل خطأ مؤكدين احترامهم لإرادة المصريين.

كما أبلغ مسؤولون أمنيون أتراك القاهرة بأن فترة حكم الإخوان كان بها العديد من الملاحظات وأنهم مارسوا العنف.

وجرى خلال المفاوضات التي لم يعلن عن تفاصيلها بشكل كامل أن مصر أوضحت أنها قادرة على تعليق الاتصالات في أي وقت حال عدم التزام الأتراك.

وقالت المصادر إن أنقرة عرضت في المفاوضات تسليم عناصر من شباب الإخوان الموجودين في تركيا، لكن القاهرة تمسكت بالأسماء التي طلبتها على رأسها يحيى موسى وعلاء السماحي.

وأضافت أن القاهرة تعتبر تصنيف الإخوان جماعة إرهابية شأناً داخلياً لن تتراجع عنه، مشترطة احترام القيادة السياسية والمؤسسات وتجنب التعليق على أي شأن داخلي مصري لاستمرار التواصل مع تركيا.

ولفتت إلى أن مصر تقيم التصريحات التركية “الاستفزازية” بشكل مستمر.

كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن الثلاثاء أن لقاء على مستوى نواب الوزراء سيتم قريبًا في القاهرة.

وأقر لأول مرة علنًا أن بلاده وجهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، لاسيما لمن يدلون بخطاب متطرف ضد مصر، قبل بدء خطوات التطبيع”.

المصدر: العربية